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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,48 değer kazancıyla 89.510,88 puandan tamamladı
 02 Nisan 2020 18:17
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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,48 değer kazancıyla 89.510,88 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 425,75 puan artarken, toplam işlem hacmi 10,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,19 geriledi, holding endeksi yüzde 1,06 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,68 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 8,53 ile spor oldu.

Gün içinde 88.000-90.000 bandında dalgalı bir seyir ileyen BIST 100 endeksi, günü 89.510,88 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler devam etse de, bugün petrol fiyatlarındaki yükselişe paralel dünya borsalarının, enerji devi hisseleri öncülüğünde pozitife döndüğünü kaydetti.

Petrol üretiminde yapılacak kesinti konusunda Rusya ve Suudi Arabistan'ın anlaşabileceğine ilişkin haberlerle Brent petrolün varil fiyatı tarihi bir sıçrama gerçekleştirdi. Brent petrolün varil fiyatı şu dakikalarda bir önceki kapanışa göre yüzde 22 değer kazancıyla 28 dolardan işlem görüyor.

Yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, Kovid-19 salgını ve petrol arzı konusundaki haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.000 puanın destek, 92.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,53 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,53) göre, bir önceki ay yüzde 12,37 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,81'e düşeceği hesaplanıyor.
Anadolu Ajansı
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