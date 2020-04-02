ABD'de koronavirüsten ölen Türklerin sayısı 7'ye yükseldi
Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden 45 yaşındaki Türk vatandaşı, New York'ta vefat eden ilk Türk olarak kayıtlara geçti
|02 Nisan 2020 18:39
|Yazdır
ABD'nin New York kentinde dün gece bir Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, New York'un Brooklyn bölgesinde restoran işleten 45 yaşındaki G.L, geçen hafta rahatsızlanarak hastaneye gitti ve Kovid-19 teşhisiyle tedavi altında alındı.
Kronik bazı hastalıkları bulunan G.L, dün gece hayatını kaybetti.
G.L, New York'ta Kovid-19'dan ölen ilk Türk vatandaşı olurken, ülke genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 7'ye yükseldi.
Salgın nedeniyle şimdiye kadar New Jersey'de 5 ve Pensilvanya'da 1 Türk hayatını kaybetmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İtalya'da son 24 saatte 760 kişi hayatını kaybetti
02 Nisan 2020 19:11
|Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 50 bini aştı
02 Nisan 2020 19:01
|Koronavirüslü annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı
02 Nisan 2020 17:51
|Virüsten ilk defa bir ülkede, bir günde binden fazla ölüm oldu
02 Nisan 2020 17:05
|Rusya Enfeksiyon Hastalıkları Başuzmanı: Yaza doğru bitecek
02 Nisan 2020 16:12
|İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı
02 Nisan 2020 16:11
|Filipinler'de korona tedbirlerine uymayan vurulacak
02 Nisan 2020 16:00
|Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1339'a yükseldi
02 Nisan 2020 15:34
|Koronavirüs salgınında bir belirti daha ortaya çıktı
02 Nisan 2020 15:06
|AB'ye üye 13 ülkeden ortak koronavirüs açıklaması
02 Nisan 2020 14:49