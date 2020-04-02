Twitter, Türkiye'yi hedef gösteren 7 bin 891 hesabı sildi
|02 Nisan 2020 18:49
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Sosyal paylaşım sitesi Twitter, paylaşımlarında Türkiye'yi hedef gösteren Suudi Arabistan ve Mısır kaynaklı toplam 7 bin 891 hesabı sildiğini açıkladı.
Twitter'dan yapılan açıklamada, şeffaflığın platform için esas olduğu belirtilerek, Twitter'da devlet destekli yapılan bilgi operasyonlarına yönelik çalışmalar kapsamında aralarında Mısır, Suudi Arabistan, Honduras, Endonezya ve Sırbistan'ın bulunduğu 5 ülkeden yönetilen çok sayıda hesabın silindiği bildirildi.
Açıklamada, El Fagr isimli Mısır kaynaklı bir ağ tespit edildiği, bu ağa dahil olan 2 bin 541 hesabın silindiği belirtildi. Bu ağın sahte hesaplar oluşturarak, Türkiye, Katar ve İran'a yönelik eleştirel mesajları dolaşıma soktuğu, elde edilen bilgiler ışığında bu ağın Mısır hükümeti tarafından yönlendirildiğinin tespit edildiğinin altı çizildi.
Öte yandan, Suudi Arabistan'la ilişkisi tespit edilen ve Türkiye ve Katar'ın Yemen'deki faaliyetlerini eleştiren sahte hesap ağına yönelik 5 bin 350 hesabın silindiği vurgulandı.
Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu çeşitli ülkelerden yönetilen bu hesap ağının Suudi Arabistan yönetimini öven paylaşımlar yaptığı belirtildi.
Türkiye'ye yönelik paylaşım yapan toplam 7 bin 891 hesabın silindiğinin aktarıldığı açıklamada, farklı ülkelerde çeşitli siyasi amaçlara yönelik paylaşım yapan Sırbistan, Endonezya ve Honduras merkezli binlerce hesabın da silindiği bildirildi.
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