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Konya'daki vakaların çoğu yurt dışı kaynaklı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Korona virüs salgınıyla mücadelede herkesin kendisini pozitif bir vaka gibi kabul edip, izole etmesi gereken bir dönemde olduğumuzu söyledi.
 02 Nisan 2020 18:59
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Konya'daki vakaların çoğu yurt dışı kaynaklı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Korona virüs salgınıyla mücadelede herkesin kendisini pozitif bir vaka gibi kabul edip, izole etmesi gereken bir dönemde olduğumuzu söyledi. Usta, Konya'daki karantina yurdunun genelinin dün gece itibariyle boşaltıldığını, Konya'daki vakaların çoğunluğunun yurt dışı veya il dışından gelenler olduğunu kaydetti.
Genel Başkan Yardımcısı Usta, AK Parti Konya İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı da katıldı.
Tüm Türkiye genelinde salgınla büyük bir mücadele içerisinde olduklarını anlatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Türkiye olarak oldukça iyi ve başarılı bir çalışma yürütüyoruz. Burada en önemli etken tabi ki vatandaşlarımızın kendini izole etmesidir. Hepimize düşen görevimiz. Sadece sağlık çalışanları değil, sadece polisimiz jandarmamız değil, hepimiz birer birey olarak aslında çok ciddi bir sorumlulukla görev altındayız. Herkes kendisini bir pozitif vakaymış gibi kabul edip kendisini izole etmesi gereken bir dönemdeyiz. Özellikle önümüzdeki bu bir hafta 10 gün içerisinde herkes bu hassasiyetle davranırsa Türkiye'deki dalganın yayılma hızını çok daha aşağılara çekip ölüm oranlarımızda yine bu seviyelerde tutma şansınız var, temennimiz de bu" dedi.

Konya'daki yurtların geneli boşaltıldı, vakaların birçoğu yurt dışı kaynaklı
Yurt dışından, umreden gelen vatandaşlar için kurulan karantina bölgesi hakkında bilgi veren Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Konya'daki vakalara baktığımızda vakaların birçoğu yurt dışı kaynaklı. Konya içerisinden kaynaklı vaka sayımız çok az, vakaların çoğunluğu yurt dışı veya il dışından gelenler. Biliyorsunuz Konya'da yurtlarımızı boşalttık ve buraları yurt dışından gelenler ve umreden gelenler için karantina merkezi haline getirdik. Dün gece itibariyle yurdumuzun genelini boşalttık. Bu vatandaşlarımızın test sonuçlarının negatif olanları illerine ve evlerine gönderildi. Kendilerine birer onay formları verilerek bunları imzaladılar. 14 gün süreyle test sonuçları negatif olsa bile evinde kalarak karantina kurallarını uygulamaları imzalatıldı. Aile hekimlerine de bilgi verilerek her gün bilgi alınacak hastaları hakkında" ifadelerini kullandı.

"Konya'da sağlık sistemi, hastanelerimiz, kapasitemiz oldukça iyi durumda"
Leyla Şahin Usta, Konya'da sağlık sistemi, hastaneler, kapasitenin oldukça iyi durumda olduğunu belirterek, "Bu noktada genel olarak Türkiye'de elhamdülillah sağlık sistemi çok iyi durumda. Konya özeline baktığımız zaman Konya'daki sadece şehir merkezindeki yatak kapasitemizi size vermek istiyorum 5 binin üzerinde. İlçelerle birlikte baktığımız zaman 7 binin üzerinde ve şu anki doluluk oranlarımız da yaklaşık yüzde 40 civarında. O yüzden rahatız ama bu rahatlık asla kimseyi rehavete kaptırmasın, lütfen hastanelerimizin bu rahatlıkla çalışabilmesi için gerçekten acil durumu olmayan kimsenin de hastaneye gitmemesi gerekir" şeklinde konuştu.
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da, "65 yaş ve üstündeki hemşehrilerimizi evde kalın demek, onları korumak istiyoruz. Onların hizmetine de bir taraftan kaymakamlıklar, bir taraftan da valiliklerimiz, aynı zamanda belediyelerimiz de gelen talepleri karşılamak için çalışmalara devam ediyor" dedi.
AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı ise, "Bu küresel salgının en riskli ülkelerin başında Türkiye geliyor. Olarak hem Asya'nın hem Afrika'nın hem Avrupa'nın coğrafik olarak baskısı altındayız. Ona rağmen aldığımız tedbirlerle iyi bir noktadayız" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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