Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 50 bini aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini aştı.
|02 Nisan 2020 19:01
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