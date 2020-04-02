BDDK'dan bankacılık operasyonlarına kolaylık
|02 Nisan 2020 19:06
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde bankalara operasyonel kolaylık sağlayacak kararlar aldı.
Kurul kararına göre salgına karşı alınan önlemler çerçevesinde operasyonel süreçlerde görevlendirilen personel sayısının sınırlandırılması nedeniyle bankalar, banka dışı mali kuruluşlar (finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri), bağımsız denetim kuruluşları, derecelendirme kuruluşları ve varlık yönetim şirketlerinin 2019 yıl sonu ve 2020 ilk çeyreğe ilişkin finansal raporlamalar, bağımsız denetim raporları, faaliyet raporları için belirlenmiş süreler 60'ar gün uzatıldı.
31 Aralık 2020'ye kadar geçerli olmak üzere ilgili yönetmeliklerde düzenlenmiş muhtelif bildirimler için belirlenmiş olan sürelere de 60 gün ilave edildi.
Bankaların kredi tahsislerinde meydana gelebilecek olan aksaklıkların giderilebilmesini teminen, 100 milyon lira ve üzeri kredisi bulunan müşterilerinden mevzuat gereği talep edilen ilave belgelerin temininde kolaylık sağlandı.
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