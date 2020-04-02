2.862 kadın polis memurunun atamaları gerçekleşti
|02 Nisan 2020 19:40
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görev yapacak olan 2.862 Kadın Polis Memurunun atamaları gerçekleşti.
Polis Akademisin'nin resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle;
Polis Akademisinde 13 Mart itibariyle eğitimlerini tamamlayan 81 il 700 Polis Merkezi'nde Güven Masasında görev alacak 2.862 Kadın Polis Memurunun atamaları gerçekleşti. Hayırlı uğurlu olsun.
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