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2.862 kadın polis memurunun atamaları gerçekleşti

 02 Nisan 2020 19:40
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2.862 kadın polis memurunun atamaları gerçekleşti

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görev yapacak olan 2.862 Kadın Polis Memurunun atamaları gerçekleşti.

Polis Akademisin'nin resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle;

Polis Akademisinde 13 Mart itibariyle eğitimlerini tamamlayan 81 il 700 Polis Merkezi'nde Güven Masasında görev alacak 2.862 Kadın Polis Memurunun atamaları gerçekleşti. Hayırlı uğurlu olsun.
Memurlar.Net
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