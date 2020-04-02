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'Kovid-19 nefes alma ya da konuşma yoluyla bulaşabilir'

Eski Harvard Kamu Sağlığı Fakültesi Dekanı Doktor Harvey Fineberg:- "Şu anki araştırmalar, Kovid-19'un hastaların nefes alıp vermeleri yoluyla üretilen biyoaerosollar yoluyla da bulaşabileceği fikrini desteklemektedir"
 02 Nisan 2020 19:55
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'Kovid-19 nefes alma ya da konuşma yoluyla bulaşabilir'

ABD'li bir grup uzman, Beyaz Saray'a gönderdikleri mektupta, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sadece virüslü bir kişinin hapşırması ya da öksürmesi yoluyla değil, konuşması ya da nefes almasıyla da bulaşabileceğini belirtti.

CNN'in haberine göre, Kovid-19'un yayılmasına ilişkin bir grup bilim insanının yaptığı araştırmalara dayanan ve Ulusal Bilim Akademisinde bulaşıcı hastalıklarla ilgili birçok panelde başkanlık yapan Doktor Harvey Fineberg'in kaleme aldığı mektup, dün akşam Beyaz Saray'a gönderildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin, virüsün hasta bir kişinin hapşırması ya da öksürmesi yoluyla başkalarına geçtiğini belirttiğine işaret edilen mektupta, "Koronavirüs özelinde yapılan araştırma sınırlı da olsa, bugüne kadar yapılan araştırmalar, virüsün normal nefes alma yoluyla bile havaya karıştığını göstermiştir." tespiti paylaşıldı.

Virüsün hapşırma ya da öksürme yoluyla oluşan damlacıkların yanı sıra insanların sesli konuşması yoluyla bile bulaşıp bulaşmayacağı sorusuna odaklanıldığına vurgu yapılan mektupta, "Şu anki araştırmalar, Kovid-19'un hastaların nefes alıp vermeleri yoluyla üretilen biyoaerosollar yoluyla da bulaşabileceği fikrini desteklemektedir." bilgisi verildi.

- Virüsün havada ne kadar asılı kalacağı çevresel faktörlere bağlı

Eski Harvard Kamu Sağlığı Fakültesi Dekanı olan Doktor Fineberg, CNN'e yaptığı açıklamada, Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikaları Ofisinden Kelvin Droegemeier'in talebi doğrultusunda söz konusu mektubu yolladıklarını kaydetti.

Nebraska Üniversitesinde yapılan bir araştırmada, Kovid-19'luların odalarında hastadan yaklaşık 2 metre uzaklıkta bile virüse rastlandığını aktaran Fineberg, virüsün havada asılı kalabileceğini ve bu bölgeden geçen kişilere bulaşabileceğini belirtti.

Fineberg, virüsün ne kadar süreyle havada kalacağının ise çevresel faktörlere bağlı olduğuna dikkati çekerek, "Hiçbir hava akışı olmayan bir odada, virüs havaya karışırsa daha sonra ortama giren bir kişiye bulaşabilir. Ama dış ortamda virüsü bir şekilde yayarsanız, rüzgar virüsü ortamdan uzaklaştıracaktır." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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