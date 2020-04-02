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Müezzin, evden çıkamayan yaşlılara döner dağıtıyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir müezzin, haftanın belirli günlerinde, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara döner dürüm dağıtıyor.
 02 Nisan 2020 20:04
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Müezzin, evden çıkamayan yaşlılara döner dağıtıyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir müezzin, haftanın belirli günlerinde, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara döner dürüm dağıtıyor.

İlçede müezzinlik yapan Bekir Arslan, hayırsever vatandaşların desteğiyle Şarkışla Müftülüğü Gençlik Merkezinde hazırladığı dönerleri 65 yaş ve üstü yaşlılara evlerine giderek teslim ettiğini belirterek, "Evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü büyüklerimizin evlerini ziyaret edip ihtiyaçlarını soruyoruz. İhtiyaçlarını karşılayıp kendilerinin gönlü hoş olsun diye et döner ikram ediyoruz. Bunlar bizim geçmişimiz, bunların deneyimlerinden, tecrübelerinden faydalanıyoruz." dedi.

Evlerinde kalan 240 yaşlıya döner ikram ettiğini aktaran Arslan, "Döner dağıtımına önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz. Bize katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Yaşlılarımızın bu ikram karşısında mutlu olmaları bizi daha çok mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Evlerinden çıkamayan yaşlılar, kendilerine döner ikram eden Arslan'a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı
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