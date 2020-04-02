Malatya'da tedbirleri ihlal eden 278 kişiye para cezası
|02 Nisan 2020 20:06
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Malatya Emniyet Müdürlüğü, kente il dışından gelen ve 14 gün evde kalma kuralını ihlal eden 18 kişiye, 3 bin 150'şer lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 65 yaş ve üzeri olanlarla kronik rahatsızlığı bulunan 260 kişiye ise 789'ar lira idari para cezası uyguladı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemeye yönelik yapılan denetimlerde, kente il dışından gelen ve 14 gün evde kalma kuralına uymayan 18 kişi tespit edildi.
Karara uymayanlara, 3 bin 150'şer lira idari ceza uygulandı.
Ayrıca İçişleri Bakanlığınca 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olmasına rağmen sokağa çıkan 210'u kent merkezinde toplan 260 kişiye de 789'ar lira idari ceza uygulandığı bildirildi.
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