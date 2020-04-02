Cumhurbaşkanı Erdoğan il il yatak kapasitelerini açıkladı
|02 Nisan 2020 20:07
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabının 20 Nisan'da hizmete alınacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehir hastaneleriyle ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı paylaşımda, kentlerdeki şehir hastanelerinin kapalı alanları, yatak kapasitesi, oda sayısı, hekim sayısı, sağlık personeli, ameliyathane sayısı, poliklinik sayısı, yoğun bakım yatak sayısı kontenjanlarının yer aldığı bir fotoğraf yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Şehir Hastaneleri ile ülkemize her türlü imkanı içerisinde barındıran
modern sağlık merkezleri kazandırdık.
2 bin 682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alıyoruz.
Diğer hastanelerimizi de süratle tamamlayarak Milletimizin hizmetine sunacağız."
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