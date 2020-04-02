Rize'de iki muhtar mahalle girişine kapı yerleştirdi
|02 Nisan 2020 20:11
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde iki muhtar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mahalleye gelenleri kontrol etmek amacıyla girişlere kapı koydu.
Sirt Mahallesi Muhtarı Yalçın Şahin ve Mikron Kavak Mahallesi Muhtarı Tayfun Bekar, giriş çıkışlarda koronavirüs için önlem almak amacıyla çalışma başlattı.
Mahallelerinin giriş yollarına kapı yerleştiren iki muhtar, buraya telefon numarası yazılı tabelalar da koydu.
Muhtarlar, gelenlerin kendilerini telefonla aramasıyla mahallede ikamet edenlere kapıları açıyor.
Mahalle girişlerine "Mahallemize, mahalle sakinleri ve devlet görevlileri harici giriş yasaktır." yazısı da asıldı.
Mikron Kavak Mahallesi Muhtarı Tayfun Bekar, gazetecilere yaptığı açıklamada, il dışından gelenlerin kontrolleri altında olması amacıyla kapıyı yaptıklarını belirterek, "Kapının girişindeki tabelaya da numaramızı yazdık. Bizi arıyorlar. İl dışından gelenler bize bu numaradan haber veriyorlar ve biz de sağlık ekiplerini arıyoruz." diye konuştu.
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