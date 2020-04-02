Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Feriha Öz'ün ailesine taziyelerini iletti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz'ün ailesine başsağlığı diledi.
|02 Nisan 2020 20:41
|Yazdır
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz'ün ailesine başsağlığı diledi.
Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Öz'ün ailesini telefonla aradı.
Kemal Kılıçdaroğlu, birçok hekimin yetişmesinde emeği olan Prof. Dr. Feriha Öz'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|TBMM Adalet Komisyonunda 'koronavirüs' önlemi
02 Nisan 2020 21:16
|Çin koronavirüsü yendi mi? Pekin Büyükelçisi cevapladı
02 Nisan 2020 21:08
|'Cumhurbaşkanımız 'İhtiyaçları hızlı giderin' talimatı verdi'
02 Nisan 2020 21:00
|'3 profesör koronavirüsten vefat etti' iddiasına yalanlama
02 Nisan 2020 20:48
|Adana'daki cezaevlerinde pozitif vaka yok
02 Nisan 2020 20:37
|Koronavirüsten 9 ülkede 125 Türk hayatını kaybetti
02 Nisan 2020 20:24
|AK Parti'li 3 ilçe başkanı görevden alındı
02 Nisan 2020 20:19
|Cumhurbaşkanı Erdoğan il il yatak kapasitelerini açıkladı
02 Nisan 2020 20:07
|Tansu Çiller, 100 bin lira bağışta bulundu
02 Nisan 2020 19:56
|Yurt dışanda koronadan ölen Türklerin saysı 124'e ulaştı
02 Nisan 2020 19:48