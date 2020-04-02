'3 profesör koronavirüsten vefat etti' iddiasına yalanlama
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek: - "Şu anda, Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, Prof. Dr. Selçuk Mercan ve Prof. Dr. Murat Dilmener hocanın tedavileri sürüyor. Böyle bir vefat olayı yok. Sağlık durumlarında şu an için bir sıkıntı yok"
|02 Nisan 2020 20:48
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İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, sosyal medyada "Çapa'da 3 profesör Kovid-19'dan vefat etti" şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Prof. Dr. Tükek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyada ve televizyon programlarında "Çapa'da 3 profesör Kovid-19'dan vefat etti" gibi anlamsız iddiaların dile getirildiğini anlattı.
Söz konusu iddiaların gerçek olmadığını defalarca söylediklerini aktaran Tükek, "Şu anda, Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, Prof. Dr. Selçuk Mercan ve Prof. Dr. Murat Dilmener hocalarımızın tedavileri sürüyor. Böyle bir vefat olayı yok. Sağlık durumlarında şu an için bir sıkıntı yok." diye konuştu.
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