Prof. Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
|02 Nisan 2020 20:52
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İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı. 67 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için Nakkaştepe Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye oğlu Onur Taşçıoğlu, ailesi ve yakınları katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe korunarak cenaze namazı kılındı. Cenaze Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Defin işlemleri koronavirüse karşı özel kıyafet giyen görevliler tarafından yapıldı.
OĞLU KAŞKOLUNU BAĞLADI
Öte yandan Cemil Taşçıoğlu kaşkol merakıyla biliniyordu. Her fotoğrafı kaşkolluydu. Prof. Dr. Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu cenaze namazında taktığı kaşkolu, babasının mezarına bağladı. Oldukça üzgün olduğu görülen Onur Taşçıoğlu açıklama yapmadan ayrıldı.
HABERİ OĞLU DUYURMUŞTU
Acı haberi Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından duyurmuştu.
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir tedavisi devam eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, dün hayatını kaybetti. Vefat haberini Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Onur Taşçıoğlu'nun paylaşımında, "Canım babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoglu' nu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.
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