Borlu el dezenfektanında geri sayım başladı
|02 Nisan 2020 20:56
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BOREN tarafından geliştirilen el dezenfektanını geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tanıttı. Erdoğan'ın, bor katkılı el dezenfektanını kullandığı ve tam not verdiği öğrenildi.
Seri üretim sürecindeki el dezenfektanında geri sayım başladı. Eti Maden İşletmeleri tarafından üretilecek, isim, ambalaj, fiyat gibi çalışmaları tamamlanan bor katkılı yerli üretim el dezenfektanı, 100 cc'lik şişelerde satılacak. Önümüzdeki hafta cuma günü tanıtım lansmanının yapılmasıyla birlikte de dezenfektanın raflarda yerini alması bekleniyor. Bor katkılı dezenfektanın fiyatının ise piyasadaki diğer dezenfektanlardan düşük olacağı bildirildi.
CİLT DOSTU DEZENFEKTAN
İçinde alkol, aloe vera, lavanta yağı, çay ağacı yağı ve gliserin bulunan dezenfektan cilt dostu olarak gösteriliyor. Borlu el dezenfektanı, içeriği nedeniyle ellerin fazla kuruyup yıpranmasını önlüyor. Eli nemli bırakıp yumuşaklık hissi veren dezenfektan ayrıca içinde bulunan bor nedeniyle antimikrobiyal özelliği taşıyor. Alkol ve esansiyel yağlar uçtuktan sonra borun elde kaldığı ve mikropları öldürüp yaraları iyileştirdiği ifade edildi.
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