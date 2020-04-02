TBMM Adalet Komisyonunda 'koronavirüs' önlemi
TBMM Başkanlığı'na sunulan Ceza İnfaz Yasası teklifinin görüşüleceği Adalet Komisyonu'na, koronavirüs tedbirleri kapsamında belli sayıda milletvekili katılacak.
|02 Nisan 2020 21:16
|Yazdır
TBMM Adalet Komisyonu, yarın toplanarak, AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla sunulan Ceza ve İnfaz Yasası teklifini görüşmeye başlayacak.
Komisyonun, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında çalışma düzeni değişti. Buna göre tekfin görüşmelerine komisyon üyelerinin tamamı yerine belli sayıda milletvekili katılacak. Üye olmayan milletvekillerinin ise komisyona katılmasına sınır getirilecek.
Oturma düzeni sosyal izolasyona göre 1 metre arayla yapılacak. Üyeler dönüşümlü toplantıya katılacak. Sırası gelen milletvekiline haber verilecek. Bu sürede milletvekilleri odalarında sıralarını bekleyecek. Toplantı salonuna sınırlı sayıda basın mensubu alınacak. Öte yandan komisyonda konuşmaların da kısa tutulması sağlanacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Çin koronavirüsü yendi mi? Pekin Büyükelçisi cevapladı
02 Nisan 2020 21:08
|'Cumhurbaşkanımız 'İhtiyaçları hızlı giderin' talimatı verdi'
02 Nisan 2020 21:00
|'3 profesör koronavirüsten vefat etti' iddiasına yalanlama
02 Nisan 2020 20:48
|Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Feriha Öz'ün ailesine taziyelerini iletti
02 Nisan 2020 20:41
|Adana'daki cezaevlerinde pozitif vaka yok
02 Nisan 2020 20:37
|Koronavirüsten 9 ülkede 125 Türk hayatını kaybetti
02 Nisan 2020 20:24
|AK Parti'li 3 ilçe başkanı görevden alındı
02 Nisan 2020 20:19
|Cumhurbaşkanı Erdoğan il il yatak kapasitelerini açıkladı
02 Nisan 2020 20:07
|Tansu Çiller, 100 bin lira bağışta bulundu
02 Nisan 2020 19:56
|Yurt dışanda koronadan ölen Türklerin saysı 124'e ulaştı
02 Nisan 2020 19:48