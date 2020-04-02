Anadolu Otoyolu'nda 2 gişe trafiğe kapatıldı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 2 gişe giriş ve çıkışlara kapatıldı.
|02 Nisan 2020 21:28
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 2 gişe giriş ve çıkışlara kapatıldı.
Alınan bilgiye göre, Kovid-19'a karşı kara yollarında alınan önlemler çerçevesinde otoyolun Sapanca ve Akyazı gişelerinde trafik akışı geçici olarak durduruldu.
Karayolları ve trafik ekiplerinin önlem almasının ardından araç giriş ve çıkışlarına kapatılan gişelerde sürücüler, Adapazarı gişelerine yönlendirildi.
Trafik akışı, önlem çalışmaları gereği ikinci bir açıklamaya kadar Adapazarı gişelerinden kontrollü sağlanacak.
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