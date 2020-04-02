TOBB'un desteği 23 milyon lirayı geçti
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına sağladıkları desteğin 23 milyon lirayı geçtiğini bildirdi.
|02 Nisan 2020 21:32
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına sağladıkları desteğin 23 milyon lirayı geçtiğini bildirdi.
Hisarcıklıoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına TOBB, Oda ve Borsalarla birlikte destek verdiklerini belirterek, şu ifadeyi kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na yaptığımız destek 23 milyon lirayı geçti."
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