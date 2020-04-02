Fitch: Türkiye 2020'de yüzde 0,8 büyür

Fitch Ratings, koronavirüs salgınının hızla yayılmasın ortaya çıkardığı kriz nedeniyle 2020 yılında global ekonomide daralma beklerken,Türkiye için 2020 yılı büyümr tahminini de aşağı yönlü revize etti.

2019 yılında yüzde 0,9 büyüyen Türk ekonomisinin 2020 yılında yüzde 3,9 büyüyeceği tahmininde bulunmuş olan Fitch, bugün yayınladığı raporda ise bu beklentisini yüzde 0,8'e indirdi. Bununla birlikte Fitch, 2021 yılı için daha önce yüzde 4,0 olarak ortaya koyduğu büyüme tahminini yüzde 4,5'e çıkardı.

Türkiye için 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 10,5'ten yüzde 8,5'e indiren Fitch Ratings, 2021 tahminini yüzde 10,0 olarak korudu. Fitch'in Türkiye için 2020 sonu politika faizi beklentisi yüzde 8,75 oldu. 2021 sonunda da faizin yüzde 8,75 olacağı tahmin ediliyor.

2020 sonu için ABD Doları/Türk Lirası paritesi tahminini 6,90 olarak ifade eden Fitch, kurun 2021 sonunda 7,20 olmasını bekliyor.