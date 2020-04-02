Hatay'da toplu halde gezilmesi yasaklandı
Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu halde gezilmesi yasaklandı.
|02 Nisan 2020 21:56
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Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu halde gezilmesi yasaklandı.
İl Hıfzısıhha Kurulu kararlarına göre, kente hava, kara ve deniz yoluyla gelen herkes 14 gün ev karantinasında kalacak.
Kentte, zorunlu olmadıkça bir kişiden fazla grupların gezmeleri ile bebek, çocuk, öğrenci, kamu ve özel sektörde idari izinlilerin zaruri haller dışında sokağa çıkması yasaklandı.
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