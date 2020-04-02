İşte kampanyaya 3 günde yapılan bağış miktarı
|02 Nisan 2020 22:00
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İletişim Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şu ana kadar 846 milyon 606 bin 155 lira toplandığını bildirdi.
İletişim Başkanlığının Twitter'daki hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı dayanışma kampanyasında toplanan bağış miktarına ilişkin açıklamada bulunuldu.
Paylaşımda, "Milli Dayanışma Kampanyası, milletimizin tam desteğiyle devam ediyor. Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere şu ana kadar 846 milyon 606 bin 155 lira bağış yapılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Milli Dayanışma Kampanyası, Milletimizin tam desteğiyle devam ediyor...T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 2, 2020
Türkiyenin Koronavirüsle mücadelesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere şu ana kadar 846.606.155 bağış yapılmıştır.
Detaylar için https://t.co/dya89pg3xx#BizBizeYeterizTürkiyem 🇹🇷 pic.twitter.com/b1DeBmOKBX
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