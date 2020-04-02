Almanya'da 2 bin 300 sağlık çalışanına Kovid-19 bulaştı
Almanya'da 2 bin 300 sağlık personeline yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaştığı bildirildi.
|02 Nisan 2020 22:08
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Almanya'da 2 bin 300 sağlık personeline yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaştığı bildirildi.
Süddeutsche Zeitung gazetesinin, Robert Koch Enstitüsü verilerine dayandırdığı haberinde, ülkede 2 bin 300 doktor ve hemşireye Kovid-19 bulaştığı belirtildi.
Haberde, durumu ağır olan hastalar için bunun sıkıntılara yol açabileceği vurgulandı.
Enfekte olan sağlık personelinin hastanelerde görev yaptığı belirtilerek, bu kişilerin özel muayenehaneler, laboratuvar ile yaşlı bakımevlerinde çalışmadıkları aktarıldı.
Almanya'da eyalet sağlık bakanlıkları ve John Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, Kovid-19'a enfekte olanların sayısı 84 bin 415'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1090'a yükseldi.
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