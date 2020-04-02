Küçük çocuk, göremediği hemşire annesi için video çekti
|02 Nisan 2020 23:01
|Yazdır
Kastamonu'da 7 yaşındaki çocuk, korona virüs nedeniyle uzun zamandır göremediği hemşire annesine olan özlemini çektiği video ile anlattı. Küçük çocuk videosunda sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.
Kastamonu'da özel bir hastanede hemşire olarak görev yapan Melek Kuzu'nun 7 yaşındaki oğlu Alp Tuna Kuzu, video çekerek annesine olan özlemini anlattı. Korona virüs salgını nedeniyle yoğun mesai yapan Melek Kuzu'nun oğlu Alp Tuna Kuzu, ayrıca çektiği video da sağlık çalışanlarına gösterdikleri yoğun gayretten ötürü teşekkür etti.
Babası ile beraber video klip hazırlayan Kuzu, videoyu sağlıkçı annesi Melek Kuzu'ya göndererek başta annesi olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına destek verdi.
Tüm Türkiye'ye 'Hayat Eve Sığar' diyerek 'Evde Kal' çağrısı da yapan Alp Tuna Kuzu, evde kalanlara ise sporun sadece spor salonlarına yapılan bir uğraş olmadığını belirterek 'Evde Spor Yapın' çağrısında bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Fahrettin Altun'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' paylaşımı
02 Nisan 2020 23:06
|'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmacısı Türkiye'yi gülümsetti
29 Mart 2020 19:24
|Mehmetçik videoyla 'evde kal' çağrısı yaptı
29 Mart 2020 16:12
|TSK paylaştı! Yeni celplere Kovid-19 kontrolü
25 Mart 2020 22:28
|Koronovirüse yakalanan Türk iyileşti, yaşadıklarını anlattı
25 Mart 2020 20:20
|Ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı
24 Mart 2020 23:30
|Sanal dolandırıcılığa karşı kamu spotlu uyarı
24 Mart 2020 20:52
|Belediye başkanı vatandaşların toplanmalarını önlemek için anonsun başına geçti
20 Mart 2020 19:14
|Sağlık personelinden komandolara cevap
20 Mart 2020 18:38
|Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden görüntülü koronavirüs uyarısı
19 Mart 2020 23:37