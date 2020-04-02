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Küçük çocuk, göremediği hemşire annesi için video çekti

Kastamonu'da 7 yaşındaki çocuk, korona virüs nedeniyle uzun zamandır göremediği hemşire annesine olan özlemini çektiği video ile anlattı.
 02 Nisan 2020 23:01
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Küçük çocuk, göremediği hemşire annesi için video çekti

Kastamonu'da 7 yaşındaki çocuk, korona virüs nedeniyle uzun zamandır göremediği hemşire annesine olan özlemini çektiği video ile anlattı. Küçük çocuk videosunda sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

Kastamonu'da özel bir hastanede hemşire olarak görev yapan Melek Kuzu'nun 7 yaşındaki oğlu Alp Tuna Kuzu, video çekerek annesine olan özlemini anlattı. Korona virüs salgını nedeniyle yoğun mesai yapan Melek Kuzu'nun oğlu Alp Tuna Kuzu, ayrıca çektiği video da sağlık çalışanlarına gösterdikleri yoğun gayretten ötürü teşekkür etti.

Babası ile beraber video klip hazırlayan Kuzu, videoyu sağlıkçı annesi Melek Kuzu'ya göndererek başta annesi olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına destek verdi.

Tüm Türkiye'ye 'Hayat Eve Sığar' diyerek 'Evde Kal' çağrısı da yapan Alp Tuna Kuzu, evde kalanlara ise sporun sadece spor salonlarına yapılan bir uğraş olmadığını belirterek 'Evde Spor Yapın' çağrısında bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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