Karantina yurdundaki güvenlik görevlisi tüfekle vuruldu
|02 Nisan 2020 22:16
|Yazdır
Niğde'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilerek karantinaya alınan vatandaşların kaldığı yurtta çalışan güvenlik görevlisi, av tüfeğiyle vurularak yaralandı.
Alınan bilgiye göre, KKTC'den getirilen vatandaşların karantinaya alındığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu'nda görevli güvenlik görevlisi Serhat Açıkgöz, henüz belirlenemeyen bir nedenle, aynı yurtta görev yaptığı meslektaşı Y.İ.K'nin eşi U.K. tarafından ruhsatsız av tüfeğiyle vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yurdun etrafında geniş güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerinde ve zanlının kaçarken bıraktığı otomobilde inceleme yaptı.
Yaralanan Açıkgöz, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olayın ardından kaçan U.K'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İstanbul'da sahte kolonya ve deterjan operasyonu
02 Nisan 2020 23:26
|Sosyal medyadaki 2 hesap sahibi gözaltına alındı
02 Nisan 2020 22:46
|Kayseri'de karbonmonoksitten zehirlenen Suriyeli 10 kişi hastaneye kaldırıldı
02 Nisan 2020 12:47
|Beyoğlu'nda iş hanında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
02 Nisan 2020 09:31
|Bir sahte bağış belgesi de Sağlık Bakanlığı için üretildi
02 Nisan 2020 01:32
|Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisini polis yakaladı
01 Nisan 2020 23:51
|Kocaeli'de kaçak üretilen 9 bin 400 maske ele geçirildi
01 Nisan 2020 23:00
|Karantinadaki hastaneden kaçan şüpheli yakalandı
01 Nisan 2020 21:14
|Eski eşi ile oğlunu, 'Bana kalmayan mallar size de kalmasın' diyerek, öldürmüş
01 Nisan 2020 16:59
|Sivas'ta katliam gibi kaza: 4 ölü, 1 yaralı
01 Nisan 2020 08:30