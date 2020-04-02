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Karantina yurdundaki güvenlik görevlisi tüfekle vuruldu

 02 Nisan 2020 22:16
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Karantina yurdundaki güvenlik görevlisi tüfekle vuruldu

Niğde'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilerek karantinaya alınan vatandaşların kaldığı yurtta çalışan güvenlik görevlisi, av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, KKTC'den getirilen vatandaşların karantinaya alındığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu'nda görevli güvenlik görevlisi Serhat Açıkgöz, henüz belirlenemeyen bir nedenle, aynı yurtta görev yaptığı meslektaşı Y.İ.K'nin eşi U.K. tarafından ruhsatsız av tüfeğiyle vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yurdun etrafında geniş güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerinde ve zanlının kaçarken bıraktığı otomobilde inceleme yaptı.

Yaralanan Açıkgöz, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan U.K'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Anadolu Ajansı
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