Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü ile görüştü
|02 Nisan 2020 22:31
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile telekonferans görüşmesi yaptı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, görüşmeye ilişkin şu bilgileri verdi:
"Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile telekonferans görüşmesi yaptık. Avrupa'da pandemi politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirttik. Sayın Kluge, veri paylaşımına değindi, DSÖ'nün Türkiye'nin uygulamasını emsalsiz bulduğunu söyledi."
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ Avrupa Bölge Direktörü Sn. Hans Kluge ile telekonferans görüşmesi yaptık. Avrupa'da pandemi politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirttik. Sn. Kluge, veri paylaşımına değindi, DSÖ'nün Türkiye'nin uygulamasını emsalsiz bulduğunu söyledi. pic.twitter.com/ZIcljLGIyVDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 2, 2020
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