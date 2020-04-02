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Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile telekonferans görüşmesi yaptı.
 02 Nisan 2020 22:31
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Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile telekonferans görüşmesi yaptı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, görüşmeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile telekonferans görüşmesi yaptık. Avrupa'da pandemi politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirttik. Sayın Kluge, veri paylaşımına değindi, DSÖ'nün Türkiye'nin uygulamasını emsalsiz bulduğunu söyledi."

Anadolu Ajansı
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