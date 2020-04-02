Cumhurbaşkanlığı'ndan vatandaşlara 'veri güvenliği' uyarısı
|02 Nisan 2020 22:36
|Yazdır
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, oltalama tekniğiyle kişisel bilgilere ulaşılan zararlı internet sitelerine karşı vatandaşları uyardı.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin, Twitter sayfasından yapılan paylaşımda, bu yıl koronavirüsle ilgili 4 bine yakın alan adı alındığı, bunlardan yüzde 8'inin zararlı içerik barındırdığı bildirildi.
Zararlı internet siteleri üzerinden oltalama tekniğiyle kişisel bilgilerin çalınabileceği belirtilen paylaşımda, "Bu sitelere ve kısa mesajla iletilen bağlantılara dikkat edin. Sadece resmi kaynakları takip ederek önleminizi alın." uyarısı yapıldı.
Paylaşımda yer alan videoda da zararlı internet siteleri üzerinden kişisel verilere ulaşmaya çalışanların kullandığı yöntemler anlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Freni boşalan tır araçlara çarptı: 5 ölü
02 Nisan 2020 16:25
|AP Türkiye Raportörü Sanchez'den Türkiye'ye teşekkür
01 Nisan 2020 23:16
|İçişleri'nden kadına şiddetin önlenmesi için uzaktan eğitim
31 Mart 2020 12:18
|Çin'de son 4 haftada yurt içi kaynaklı yeni vaka görülmedi
30 Mart 2020 21:13
|Hatay'da koronavirüs nedeniyle bazı cadde ve bulvarlar kapatıldı
30 Mart 2020 19:01
|Karantinadaki başkan süreyi doldurup görevine başladı
30 Mart 2020 18:04
|Dünya genelinde koronavirüs görülen kişi sayısı 600 bini aştı
28 Mart 2020 17:16
|Trafik ışıkları ve led ekranlarla 'Evde kal' çağrısı
26 Mart 2020 19:15
|'Devlet, tüm imkanlarıyla 83 milyon vatandaşının yanındadır'
25 Mart 2020 23:16
|AK Parti ile CHP, infaz görüşmesi sona erdi
24 Mart 2020 12:09