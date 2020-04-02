İGDAŞ çalışanı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İGDAŞ çalışanı Bengül Demirel'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat ettiğini bildirdi.
|02 Nisan 2020 22:51
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İGDAŞ çalışanı Bengül Demirel'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat ettiğini bildirdi.
Ongun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İBB ailesi olarak küresel salgında ilk kaybı verdiklerini belirterek, "İGDAŞ çalışanımız Bengül Demirel bugün yaşama veda etti. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve İBB ailemize başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.
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