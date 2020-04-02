Ankara Valisi: 1000'er liralık yardım adreslere teslim edilecek
|02 Nisan 2020 22:54
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Ankara Valisi Vasip Şahin, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan 1000'er liralık yardımların yarından itibaren hak sahiplerinin adreslerine teslim edileceğini bildirdi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Şahin, şunları kaydetti:
"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından yapılan 1000 liralık yardımlar, yarından itibaren kaymakamlıklar tarafından vatandaşlarımıza adreslerinde teslim edilecektir. Vatandaşlarımızın PTT şubelerine gitmelerine gerek yoktur."Yoğunluk yaşanan PTT şubeleri geçici kapatılacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından yapılan 1000 yardımlar, yarından itibaren Kaymakamlıklar tarafından vatandaşlarımıza adreslerinde teslim edilecektir. Vatandaşlarımızın PTT şubelerine gitmelerine gerek yoktur. #EvdeKalAnkara #EvdeKalTurkiyeVasip Şahin (@vasipsahin) April 2, 2020
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