Ankara'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|02 Nisan 2020 23:49
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sosyal mesafe uygulanmadı, belediye araçla dezenfektan püskürttü
02 Nisan 2020 23:31
|Rize'de iki muhtar mahalle girişine kapı yerleştirdi
02 Nisan 2020 20:11
|Konya'daki vakaların çoğu yurt dışı kaynaklı
02 Nisan 2020 18:59
|Vali Seymenoğlu, Isparta'da koronavirüsten ölenlerin sayısını açıkladı
02 Nisan 2020 16:33
|Freni boşalan tır araçlara çarptı: 5 ölü
02 Nisan 2020 16:25
|Kırklareli'nde mülki amirlerin test sonuçları belli oldu
02 Nisan 2020 15:57
|Ankara BB ve bağlı şirketlerden alacaklı olan esnafa ödeme
02 Nisan 2020 15:51
|Cezaevlerinde koronavirüs tedbirleri en üst düzeyde
02 Nisan 2020 14:41
|Koronavirüs şüphesi nedeniyle hakem ve eşi karantinaya alındı
02 Nisan 2020 14:38
|Bursa'da, hastane bahçesine triaj çadırı kuruldu
02 Nisan 2020 14:31