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Ankara'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 02 Nisan 2020 23:49
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Ankara'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre, Ankara'nın Çubuk ilçesinde saat 23.23'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 6.97 km derinlikte oldu.
İhlas Haber Ajansı
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