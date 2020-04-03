3 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
|03 Nisan 2020 00:06
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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
- Koca, toplantının ardından açıklamalarda bulunacak.
(Ankara/16.00/19.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Adalet Komisyonunda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.
(TBMM/11.00)
EKONOMİ
1- TÜİK, mart ayı enflasyon verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları video konferans aracılığıyla toplantı yapacak.
(Brüksel)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
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