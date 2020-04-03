Gökçek'ten Mansur Yavaş'a, 9 milyonluk müjde tepkisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş dün şu açıklamayı yapmıştı:

"Değerli Ankaralılar,

Zor duruma düşen küçük esnafa yardımcı olabilmek için belediyemiz ve bağlı şirketlerinden alacağı olan 570 esnafımıza toplam 9 milyon 204 bin TL ödenmesine karar verdik.

Esnafımızın zor günlerde de yanında olmaya devam edeceğiz. Birlikte başaracağız."

Bu açıklamaya eski Başkan Melih Gökçek tepki gösterdi. Gökçek sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı.Mansur bey Ankara belediyesinin toplam bütçesi 12 milyar tl.

"Esnafa 9 milyon tl ödeme yapmışsın.

Yani devede kulak.

Esnafın parasını bugüne kadar ödemedi isen bu senin ayıbın.

Rutin yapılan bir işi,

başarı gibi gösterecek kadar çapsızsın.

Acınacak durumdasınız yazık."