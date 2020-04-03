Gökçek'ten Mansur Yavaş'a, 9 milyonluk müjde tepkisi
Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın belediyenin esnafa olan 9 milyon TL'lik alacağını müjde olarak açıklamasına tepki gösterdi.
|03 Nisan 2020 01:42
|Yazdır
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş dün şu açıklamayı yapmıştı:
"Değerli Ankaralılar,
Zor duruma düşen küçük esnafa yardımcı olabilmek için belediyemiz ve bağlı şirketlerinden alacağı olan 570 esnafımıza toplam 9 milyon 204 bin TL ödenmesine karar verdik.
Esnafımızın zor günlerde de yanında olmaya devam edeceğiz. Birlikte başaracağız."
Bu açıklamaya eski Başkan Melih Gökçek tepki gösterdi. Gökçek sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı.Mansur bey Ankara belediyesinin toplam bütçesi 12 milyar tl.
"Esnafa 9 milyon tl ödeme yapmışsın.
Yani devede kulak.
Esnafın parasını bugüne kadar ödemedi isen bu senin ayıbın.
Rutin yapılan bir işi,
başarı gibi gösterecek kadar çapsızsın.
Acınacak durumdasınız yazık."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Erdoğan: Geçim derdi olan vatandaşlara destek olun
03 Nisan 2020 01:51
|Bakan Kurum'dan sokak hayvanları için çağrı
03 Nisan 2020 00:58
|3 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
03 Nisan 2020 00:06
|Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü ile görüştü
02 Nisan 2020 22:31
|Vali: Sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede
02 Nisan 2020 22:21
|İşte kampanyaya 3 günde yapılan bağış miktarı
02 Nisan 2020 22:00
|TBMM Adalet Komisyonunda 'koronavirüs' önlemi
02 Nisan 2020 21:16
|Çin koronavirüsü yendi mi? Pekin Büyükelçisi cevapladı
02 Nisan 2020 21:08
|'Cumhurbaşkanımız 'İhtiyaçları hızlı giderin' talimatı verdi'
02 Nisan 2020 21:00
|'3 profesör koronavirüsten vefat etti' iddiasına yalanlama
02 Nisan 2020 20:48