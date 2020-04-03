Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik
|03 Nisan 2020 01:47
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3 Nisan 2020 CUMA
Resmi Gazete
Sayı : 31088
YÖNETMELİK
Karar Sayısı: 2346
Ekli "Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 633 sayılı Sosyal Hizmetler Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.
2 Nisan 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
KONUT HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
MADDE 1- 22/2/2016 tarihli ve 2016/8559 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmeliğe geçici 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten 30.9.2020 tarihine kadar, 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan düzenli ödeme yapmama imkanı, aylık ödeme planını seçen katılımcılar için bir dönem içerisinde en fazla 6 defa, üç aylık ödeme planını seçen katılımcılar için bir dönem içerisinde en fazla 2 defa olarak uygulanır."
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
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