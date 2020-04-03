Piktes öğretmenleri zorunlu yıllık izne çıkarılacak
Piktes Proje Direktörü Pınar Özel ilgili kurumlara yazdığı yazıda, Piktes öğretmenlerinin 2 Nisan'dan itibaren yıllık izne çıkarılacağını belirtti.
|03 Nisan 2020 01:51
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