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Piktes öğretmenleri zorunlu yıllık izne çıkarılacak

Piktes Proje Direktörü Pınar Özel ilgili kurumlara yazdığı yazıda, Piktes öğretmenlerinin 2 Nisan'dan itibaren yıllık izne çıkarılacağını belirtti.
 03 Nisan 2020 01:51
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Piktes öğretmenleri zorunlu yıllık izne çıkarılacak

Piktes Proje Direktörü Pınar Özel ilgili kurumlara yazdığı yazıda, Piktes öğretmenlerinin 2 Nisan'dan itibaren yıllık izne çıkarılacağını belirtti.

İşte resmi yazı
Memurlar.Net
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