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Karaman'da 116 cezaevi personeli, yurda yerleştirildi

Karaman'da, 116 cezaevi personeli korona virüsü tedbirleri kapsamında öğrenci yurduna yerleştirildi.
 03 Nisan 2020 02:00
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Karaman'da 116 cezaevi personeli, yurda yerleştirildi

Karaman'da, 116 cezaevi personeli korona virüsü tedbirleri kapsamında öğrenci yurduna yerleştirildi.

Adalet Bakanlığı'nın yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, cezaevlerinde görev yapan personellerin kurum idarelerince belirlenen süreler sonunda evlerinde değil, izole edilen barınma yerlerinde kalacaklarını açıklamasının ardından uygula başladı. Bu kapsamda Karaman'da 116 cezaevi personeli, kendilerine tahsis edilen Necati Yeniel Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yurduna yerleştirildi. Cezaevi personeli bu gece kaldıkları yurdun pencerelerine çıkarak Türkiyem türküsü eşliğinde Türk bayrağı açıp alkış tutarak 'Evde kal' çağrısı yaptı. Bazı cezaevi personeli de bizler iyiyiz diyerek ailelerine el sallayarak selam gönderdi.

Adalet Bakanlığı, korona virüsün cezaevlerine sıçramaması için aldığı tedbirler kapsamında bundan sonra cezaevi personeli, evlerine gitmeyerek kendileri için izole edilen yurtlardan servislerle cezaevlerine gidip gelecekler.
İhlas Haber Ajansı
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