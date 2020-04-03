Karaman'da 116 cezaevi personeli, yurda yerleştirildi
|03 Nisan 2020 02:00
|Yazdır
Karaman'da, 116 cezaevi personeli korona virüsü tedbirleri kapsamında öğrenci yurduna yerleştirildi.
Adalet Bakanlığı'nın yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, cezaevlerinde görev yapan personellerin kurum idarelerince belirlenen süreler sonunda evlerinde değil, izole edilen barınma yerlerinde kalacaklarını açıklamasının ardından uygula başladı. Bu kapsamda Karaman'da 116 cezaevi personeli, kendilerine tahsis edilen Necati Yeniel Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yurduna yerleştirildi. Cezaevi personeli bu gece kaldıkları yurdun pencerelerine çıkarak Türkiyem türküsü eşliğinde Türk bayrağı açıp alkış tutarak 'Evde kal' çağrısı yaptı. Bazı cezaevi personeli de bizler iyiyiz diyerek ailelerine el sallayarak selam gönderdi.
Adalet Bakanlığı, korona virüsün cezaevlerine sıçramaması için aldığı tedbirler kapsamında bundan sonra cezaevi personeli, evlerine gitmeyerek kendileri için izole edilen yurtlardan servislerle cezaevlerine gidip gelecekler.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakanlıktan, virüs ülkeye girmeden önce, çok başarılı proje!
03 Nisan 2020 02:44
|Kırıkkale'de bin 929 kişiye ev karantinası
03 Nisan 2020 00:25
|Tokat'ta cezaevi personeli 14 gün süreyle izole ediliyor
03 Nisan 2020 00:03
|Trabzon'a gelen herkese 14 gün karantina uygulanacak
02 Nisan 2020 23:43
|İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine yeni talimatlar
02 Nisan 2020 23:21
|İETT otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi
02 Nisan 2020 23:16
|Testi pozitif çıktı! Bir köy karantinaya alındı
02 Nisan 2020 23:11
|Ankara Valisi: 1000'er liralık yardım adreslere teslim edilecek
02 Nisan 2020 22:54
|PTT'den dağıtılan sosyal yardımlar evlere teslim edilecek
02 Nisan 2020 22:41
|Muğla'ya yurt dışından getirilen 150 kişi yurda yerleştirildi
02 Nisan 2020 22:04