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Bir ilimizde, dışarı çıkana, çalışma belgesi sorulacak

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Vahdettin Özkan başkanlığı yaptığı toplantıda önemli kararlar aldı. Buna göre, Kahramanmaraş dışarı çıkan personele çalışma belgesinin olup olmadığı sorulacak
 03 Nisan 2020 02:16
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Bir ilimizde, dışarı çıkana, çalışma belgesi sorulacak

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Vahdettin Özkan başkanlığı yaptığı toplantıda önemli kararlar aldı. Buna göre işyerlerinde çalışan personel, işverenlerinden çalıştığına dair belge alacak ve bu belgeyi yanlarında bulunduracak.

Tapu, noter, nüfus, hastane, aile sağlığı merkezi gibi e-randevu sisteminin olduğu tüm hizmetlerde, elektronik ortamda alınan randevuyu gösterir elektronik çıktıların veya belgelerin ilgililerin yanlarında bulundurması gerekecek.

Ayrıca, gıda, ilaç gibi zorunlu ihtiyaçlar ikametgaha en yakın yerden karşılanacak Tedbirlere uymayanlara 250 TL'den 1000 TL'ye kadar ceza yazılabilecek

İŞTE İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI

KARAR NO : 17

KARAR TARİHİ : 02.04.2020

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 02 Nisan 2020 günü saat 16:00'da Vali Vahdettin ÖZKAN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı ile alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbir alınmıştır. Bu kapsamda;

1- Bu dönemde de çalışması zorunlu olanların (işyerleri ile fiili olarak ilişkileri devam edenlerden izinli olanlar hariç) işyerlerinden alacakları, çalışma saatlerini de içeren işyerinde çalıştığına dair belgeyi yanlarında bulundurmalarına,

2- Gıda, ilaç gibi zorunlu alışverişlerin sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında olanlar için ikametgahına en yakın yerlerden karşılanmasına,

3- Zorunlu alışveriş dışında, alışveriş amaçlı sokağa çıkılmamasına,
4- Banka ATM'lerinden yapılacak işlemlerin ikametgaha en yakın ATM'den yapılmasına,
5- Tapu, noter, nüfus, hastane, aile sağlığı merkezi gibi e-randevu sisteminin olduğu tüm hizmetlerde, elektronik ortamda alınan randevuyu gösterir elektronik çıktıların veya belgelerin ilgililerin yanlarında bulundurmasına,
6- Sayılmayan diğer iş ve işlemlerin ikametgaha en yakın yerlerden karşılanmasına,
7- Banka, ATM, tapu, nüfus, hastane, alışveriş yerleri vb insanların toplulaştığı yerlerde sosyal mesafenin korunmasına,
8- Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar İlçe Belediyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına,
9- Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına,
10- İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,
11- Alınan kararların ilçelerde Kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık ve zabıta teşkilatınca yürütülmesine,
12- Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
Memurlar.Net
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