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Bakanlıktan, virüs ülkeye girmeden önce, çok başarılı proje!

Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Nurettin Yiğit, "Virüs ülkeye girmeden Sağlık Bakanlığı tedavi için gerekli ilaçları stokladı. Kimse kafasına göre ilaç alamıyor, Sağlık Bakanlığı hastaya ilacı kendisi veriyor.Avrupa'da bu nedenle ilaç sıkıntısı çekiliyor." dedi
 03 Nisan 2020 02:44
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Bakanlıktan, virüs ülkeye girmeden önce, çok başarılı proje!

Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Nurettin Yiğit, "Virüs ülkeye girmeden Sağlık Bakanlığı tedavi için gerekli ilaçları stokladı. Kimse kafasına göre ilaç alamıyor, Sağlık Bakanlığı hastaya ilacı kendisi veriyor.Avrupa'da bu nedenle ilaç sıkıntısı çekiliyor." dedi.

Dr. Nurettin Yiğit, şöyle konuştu:

"Bu tür salgınlarda insanlar panik şeklinde hareket ederleri maske stoklarlar, tubbi malzeme alırlar, bilinçsiz ilaç kullanırlar. Bunu engellemek için Bakanlık önemli bir tedbir aldı. Bu ilaçların serbest piyasada dolaşımını durdurdu. Şunun önüne geçti. Evet bu ilaçlardan biz fayda görüyoruz. O kadar çok taburcu ettiğimiz hasta varki.. Bazen insanlar bize soruyor, bu ilacı bulabilir miyiz diye?, Hayır bulamazsınız. Çünkü tanı almış hastaya veriliyor. Şahsına özel geliyor ilaçlar. Hasta evde takip ediliyorsa, ilaçlar eve gönderiliyor, hastanede yatıyorsa hastaneye gönderiliyor, kişiye zel olarak. Bu müthiş bir proje, takdir edilecek bir uygulama. Dünyada şuan bazı ülkeler ilaç bulamıyor. Baştan bu tedbiri almadıkları için. Ama biz bunu öngördük, virüs ülkeye girmeden ilaçları stokladık ve Bakanlığımız şuan hastaya özel dağıyor Bu inanılmaz başarılı bir proje..."
Memurlar.Net
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