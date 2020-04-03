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Evden soru cevaplayan gönüllü doktorlarımız!

Koronavirüs salgını sonrasında bazı doktorlarımız, hastaların tetkik raporlarını internet üzerinden ücretsiz olarak yorumlamaya başladı.
 03 Nisan 2020 03:13
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Evden soru cevaplayan gönüllü doktorlarımız!

Koronavirüs salgını sonrasında hastanelerin poliklinik bölümlerindeki yoğunluk azaldı. Acillerde eskisi kadar dolu değil artık.

Bu süreçte, bazı doktorlar, hastaneye gitmek istemeyen hastalarının sorularına internet üzerinden ücretsiz olarak cevap vermeye başladı.

Prof.Dr. Nebahat Bulut, internet üzerinden gönüllü olarak hizmet vermek isteyen doktorların isimlerini web sayfası üzerinden yayımladı

İşte o doktorlar:

Prof.Dr. Nebahat Bulut: Her konudaki yazılı kan/MR/ tetkik sonuçlarını yorumluyor. https://twitter.com/BulutGulcuN

Prof. Dr. Deniz Göksedef: Kalp ve damar cerrahisi sorularına yanıt veriyor. Mail adresi goksedef@istanbul.edu.tr

Tuğba Dere: Diş hekimi https://twitter.com/tugba_dere

Prof Dr Alper Can: Onkoloji uzmanı. Kanser tedavisi altındaki hastaların sorularına Facebook üzerinden yanıt veriyor.

Prof Dr Sefa Bulut: Psikolog-eğitimcidir. Salgın sürecinde özellikle eğitim çağındaki çocuklar olmak üzere, her yaş grubundaki insanda eğitim ve psikoloji ile ilgili sorularını Facebook üzerinden cevaplıyor.

Prof Dr Ali Kutlu: Alerji ve göğüs hastalıkları uzmanı. https://twitter.com/allerjidoktoru

Uz Dr Bekir YILDIZ: Üroloji uzmanı. facebook hesabı üzerinden soruları cevaplıyor.

Prof Dr Ener Çağrı Dinleyici: Çocuk sağlığı uzmanı. https://twitter.com/timbooth75

Doç Dr Işıl Uzun Çilingir: Beslenme ve vitaminler ile ilgili paylaşımlarda bulunuyor.

Op Dr Abdülselam Özdemir: Genel cerrahi alanındaki soruları cevaplıyor. https://twitter.com/mamselam

Op Dr Hakan İlaslan: Beyin ve omurilik cerrahı.. Beyin ve omurga cerrahisi konusundaki soruları gönüllü olarak cevaplıyor. https://twitter.com/Hilaslan

Dr. Doğan: Radyoloji doktoru. Salgın sürecinde radyolojik tetkik sonuçlarını yorumluyor. https://twitter.com/lowstell/

Uz Dr İsmail Bulut: Patoloji uzmanı. Vücudunuzdan alınan örneklerin inceleme sonuçlarını yorumluyor.https://twitter.com/Ismailbulut62

Op Dr Kübra Irmak: Kadın Hastalıkları ve Doğum doktoru. Gönüllü olarak soruları cevaplıyor. https://twitter.com/drkubrairmak

Op Dr Halis Özdemir: Kadın Hastalıkları-Doğum ve Perinatoloji (riskli gebelik takibi) uzmanı. Twitter üzerinden soruları cevaplıyor. https://twitter.com/drhalisozdemir

Dr Sua Soysal: Acil estetik sorunlarınızı cevaplıyor. https://twitter.com/suasoysal

Prof Dr Şehsuvar Ertürk: Nefroloji uzmanı. Kendisine böbrek rahatsızlıkları ile ilgili sorularınızı yöneltebilirsiniz.https://twitter.com/SehsuvarErturk

Prof. Dr Behiye Göksedef: Kadın ve Hastalıkları ve Doğum uzmanı https://twitter.com/DenizGoksedef
Memurlar.Net
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