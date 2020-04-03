Evden soru cevaplayan gönüllü doktorlarımız!
|03 Nisan 2020 03:13
|Yazdır
Koronavirüs salgını sonrasında hastanelerin poliklinik bölümlerindeki yoğunluk azaldı. Acillerde eskisi kadar dolu değil artık.
Bu süreçte, bazı doktorlar, hastaneye gitmek istemeyen hastalarının sorularına internet üzerinden ücretsiz olarak cevap vermeye başladı.
Prof.Dr. Nebahat Bulut, internet üzerinden gönüllü olarak hizmet vermek isteyen doktorların isimlerini web sayfası üzerinden yayımladı
İşte o doktorlar:
Prof.Dr. Nebahat Bulut: Her konudaki yazılı kan/MR/ tetkik sonuçlarını yorumluyor. https://twitter.com/BulutGulcuN
Prof. Dr. Deniz Göksedef: Kalp ve damar cerrahisi sorularına yanıt veriyor. Mail adresi goksedef@istanbul.edu.tr
Tuğba Dere: Diş hekimi https://twitter.com/tugba_dere
Prof Dr Alper Can: Onkoloji uzmanı. Kanser tedavisi altındaki hastaların sorularına Facebook üzerinden yanıt veriyor.
Prof Dr Sefa Bulut: Psikolog-eğitimcidir. Salgın sürecinde özellikle eğitim çağındaki çocuklar olmak üzere, her yaş grubundaki insanda eğitim ve psikoloji ile ilgili sorularını Facebook üzerinden cevaplıyor.
Prof Dr Ali Kutlu: Alerji ve göğüs hastalıkları uzmanı. https://twitter.com/allerjidoktoru
Uz Dr Bekir YILDIZ: Üroloji uzmanı. facebook hesabı üzerinden soruları cevaplıyor.
Prof Dr Ener Çağrı Dinleyici: Çocuk sağlığı uzmanı. https://twitter.com/timbooth75
Doç Dr Işıl Uzun Çilingir: Beslenme ve vitaminler ile ilgili paylaşımlarda bulunuyor.
Op Dr Abdülselam Özdemir: Genel cerrahi alanındaki soruları cevaplıyor. https://twitter.com/mamselam
Op Dr Hakan İlaslan: Beyin ve omurilik cerrahı.. Beyin ve omurga cerrahisi konusundaki soruları gönüllü olarak cevaplıyor. https://twitter.com/Hilaslan
Dr. Doğan: Radyoloji doktoru. Salgın sürecinde radyolojik tetkik sonuçlarını yorumluyor. https://twitter.com/lowstell/
Uz Dr İsmail Bulut: Patoloji uzmanı. Vücudunuzdan alınan örneklerin inceleme sonuçlarını yorumluyor.https://twitter.com/Ismailbulut62
Op Dr Kübra Irmak: Kadın Hastalıkları ve Doğum doktoru. Gönüllü olarak soruları cevaplıyor. https://twitter.com/drkubrairmak
Op Dr Halis Özdemir: Kadın Hastalıkları-Doğum ve Perinatoloji (riskli gebelik takibi) uzmanı. Twitter üzerinden soruları cevaplıyor. https://twitter.com/drhalisozdemir
Dr Sua Soysal: Acil estetik sorunlarınızı cevaplıyor. https://twitter.com/suasoysal
Prof Dr Şehsuvar Ertürk: Nefroloji uzmanı. Kendisine böbrek rahatsızlıkları ile ilgili sorularınızı yöneltebilirsiniz.https://twitter.com/SehsuvarErturk
Prof. Dr Behiye Göksedef: Kadın ve Hastalıkları ve Doğum uzmanı https://twitter.com/DenizGoksedef
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sanal hastane kuruldu, hekimler gönüllü hizmet veriyor
02 Nisan 2020 21:24
|Müezzin, evden çıkamayan yaşlılara döner dağıtıyor
02 Nisan 2020 20:04
|Tapu ve Kadastro'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
02 Nisan 2020 13:50
|Polis amcaları İlker'in oyuncak araba isteğini karşıladı
02 Nisan 2020 10:09
|Vali'nin ardından il sağlık müdüründe de koronavirüs çıktı
01 Nisan 2020 14:15
|Koronavirüs, apartman görevlilerinin iş yükünü arttırdı
01 Nisan 2020 08:14
|Gelinlik ve damatlık yerine askeri kamuflaj giydiler
31 Mart 2020 16:57
|İçişleri Bakanlığı bürokratları, Kampanya'ya birer maaşlarıyla destek olacak
31 Mart 2020 16:49
|Cep telefonlarında 'Koronavirüs' temizliği uyarısı
30 Mart 2020 14:12
|Kamuda çalışan eczacının yaptığı dezenfektan, 81 ile örnek oldu
30 Mart 2020 12:05