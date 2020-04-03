Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
|03 Nisan 2020 06:31
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Denizli ve Antalya'nın batı ilçelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Bingöl, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli( 40-60 Km/sa) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimerde 3 ila 5 derece azalacağı, diyer yerlerde önemli bir değişik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve batı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdenizde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Bingöl, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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