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Pişmanlık duymayan iyi halli sayılmayacak

Cezaevlerindeki 90 bin kişiye tahliye yolunu açan infaz paketinde öne çıkan düzenlemelerden birisi de iyi hal indirimi. İnfaz teklifine göre, işlediği suçtan pişmanlık duymadığı, uygulanan iyileştirme programlarına göre toplumla bütünleşmeye hazır olmadığı değerlendirilenler 'iyi hal'in arandığı hak ve imkanlardan faydalanamayacak.
 03 Nisan 2020 07:06
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Pişmanlık duymayan iyi halli sayılmayacak

TBMM Başkanlığı'na sunulan ve bugün Adalet Komisyonunda görüşmelerine başlanması beklenen infaz paketindeki en dikkat çekici düzenlemelerden birisi de iyi hal incelemesiydi. Mevcut düzenlemede, sadece koşulla salıverme bakımında iyi halin belirlenmesi esas alınıyor. Ancak teklifin yasalaşması durumunda, infazın tüm aşamalarında hükümlülerin tutum ve davranışları iyi hal için esas alınacak.

İdare ve Gözlem Kurulu tarafından en geç 6 ayda bir yapılması planlanan iyi hal incelemesi sonucunda, hükümlülerin, haklarını iyi niyetle kullanıp kullanmadığı, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirip getirmediği, toplumla bütünleşmeye hazır olup olmadığı hususları değerlendirilecek.

ALDIĞI SERTİFİKALARA BAKILACAK

Teklifte, iyi hal incelemesine ilişkin değerlendirme kriterlerinin çerçevesi de çizildi. Buna göre, hükümlülerin katıldığı iyileştirme ve eğitim-öğretim programları ile spor ve sosyal faaliyetler, kültür ve sanat programlarından aldığı sertifikalara bakılacak. Yine değerlendirme kriterlerinin arasında hükümlünün kitap okuma alışkanlığı kazanıp kazanmadığı da olacak. Ayrıca hükümlünün diğer hükümlü ve tutuklular ile cezaevi görevlileri ve dışarıyla olan ilişkileri, işlediği suçtan dolayı pişmanlık duyup duymadığı, cezaevi kurallarına uyumu ve aldığı disiplin cezaları yine bu süreçte dikkate alınacak.

OLUMLU SONUÇLANANLAR YARARLANACAK

Hükümlülerin kanunlarda iyi halin arandığı durumlardaki hak ve imkanlardan faydalanabilmesi için bu değerlendirme belirleyici olacak. Değerlendirmesi olumlu sonuçlanmayan, söz konusu hak ve imkanlardan faydalanamayacak. Olumlu sonuçlanırsa hükümlü, örneğin açık ceza infaz kurumuna ayrılma, denetimli serbestlik altında cezanın infazı ve koşullu salıverme gibi imkanlardan faydalanabilecek.

Osman Özgan

Yeni Şafak
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