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DSÖ: Maske virüse karşı önemli

Koronavirüs bulaşmasına karşı maske takılsın mı takılmasın mı? Dünya Sağlık Örgütü "Takılmalı" dedi ve gerekçelerini açıkladı
 03 Nisan 2020 08:00
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DSÖ: Maske virüse karşı önemli

Koronavirüse karşı maske takılıp takılmamasıyla ilgili tartışma yaşanıyor. Bazı uzmanlar, "Hasta olmayanların takmasına gerek yok" diyor. Bazı uzmanlar mutlaka takılması gerektiğini, virüsle savaşta maskenin önemli olduğunu söylüyor.

'Yaymaya engel'

Daha önce yayınladığı tavsiye listesinde "Eğer hasta değilseniz maske takmanıza gerek yok" ifadesine yer veren Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yapılan araştırmalardan sonra bu önerisini değiştireceğinin sinyalini verdi. Konuyla ilgili önceki gün açıklama yapan DSÖ'de görevli Profesör David Heymann, Hong Kong'ta yapılan araştırmalar ve yeni kanıtlar doğrultusunda yüz maskesinin virüsün yayılımının azalmasında kilit önemi olabileceğini söyledi.

Profesör Heymann, "Birçok Kovid-19 vakasında hastalığın semptomların ortaya çıkmasından önce bulaştığını fark ettik. Maskeleri semptomlardan önce takmak salgının yayılma hızını yavaşlatabilir" dedi.

Pek çok ülkenin, vatandaşlarına sokağa maskesiz çıkmamaları konusunda kural koyduğu biliniyor.

'Yıkayıp kullanın'

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, her eve ücretsiz iki maske dağıtılması kararı nedeniyle eleştirilirken, bu ülkede 50 milyon eve iki hafta içinde ücretsiz maske dağıtılacak. Başbakan Abe, "Maskeleri evlerinizdeki sabunla yıkayıp yeniden kullanabilirsiniz, aniden artan talep karşısında bu iyi bir yöntem olabilir" dedi. Abe'nin her zaman ekonomiyi önde tuttuğu eleştirisi yapılıyor.

DSÖ öneriyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Toplumlar düzeyinde maske kullanımı hakkında devam eden bir tartışma var. DSÖ, hastalar ve onlara bakan kişilerin tıbbi maske kullanmasını önermektedir. Bu durumlarda maskeler yalnızca diğer koruyucu önlemlerle birleştirildiğinde etkilidir" dedi.

Hapşırıkla 8 metre gidebiliyor

Dünya Sağlık Örgütü uzmanları tüm dünyaya maske kullanımını tavsiye etmeyi tartışacak. Bu nedenle virüsün önceki tahminlerden daha uzaktaki bireylere de bulaşmasının mümkün olup olmadığını inceleyecek. ABD'de yapılan bir araştırma koronavirüsün öksürükle 6 metre, hapşırıkla da 8 metre uzağa gidebildiği sonucuna vardı. Maske takmanın bu nedenle salgınla mücadelede en az sosyal mesafe kadar etkili olduğu belirtiliyor. ABD'deki araştırmayı yapan ekipten Prof. Lydia Bourouiba, her maskenin her partikülü filtre edemeyeceğini fakat maskelerin genel olarak yüze doğru gelen bir hava kütlesini yanlara doğru yönelterek virüs bulaşma ihtimalini azaltabileceğini anlatıyor. Bu, özellikle kapalı ve havalandırması iyi olmayan ortamlarda başka kişilerle bir arada olanların virüs kapma ihtimalini azaltabilir.

'Atık suda izi var'

Hollanda'daki KWR Su Araştırma Enstitüsü'nden araştırmacılar, kanalizasyonda Kovid-19 kanıtı aramak için yedi şehirden kanalizasyon örnekleri üzerinde çalıştı. Kanalizasyon sularında virüsün izlerinin olduğu belirlendi. Ayrıca araştırmacılar, Amsterdam yakınlarındaki bir atık su arıtma tesisinde de Kovid-19'dan genetik materyal buldu. Uzmanlar, koronavirüsün kanalizasyona yayılmasının muhtemel olmadığını, ancak gelecekte olası bir salgın riskinde erken bir uyarı veya izleme sistemi olarak kullanılabileceğini söyledi.

Hindistan'da hava temizlendi

Dünyanın en büyük karantinasının uygulandığı Hindistan'da hava büyük oranda temizlendi.

Brezilya, Amazon'da ilk yerli koronavirüs vakasını açıkladı. Brezilya'da 300 kabile yaşıyor.

Panama'da kadınlar ve erkekler evlerinden sadece iki saatliğine, farklı saat dilimlerinde ve farklı günlerde dışarı çıkabilecekler. Kolombiya'nın bazı kasabalarında insanlar kimlik numaralarının son hanesine göre dışarı çıkabiliyor.
Memurlar.Net
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