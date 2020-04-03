İYİ Parti'den 'kriz çalışma grubu' önerisi
|03 Nisan 2020 08:05
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Bazı belediyelerin başlattığı bağış kampanyalarının durdurulduğunu anımsatan Paçacı, "En kısa sürede yerel yönetimlerin de kampanya başlatarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etmesinin önü açılmalıdır" dedi.
Bu süreçte zorunlu karantina uygulamasına geçilmemesinin insan hayatı açısında çok büyük risk olduğunu ifade eden Paçacı, "Lütfen derhal 21 gün süreli, zorunlu karantina uygulaması başlatın. Aksi halde yarın çok geç olabilir" diye konuştu. Sorunun çözümünde ortak akla ihtiyaç olduğunu vurgulayan Paçacı, "Sayın Cumhurbaşkanı, parti liderlerini tek tek veya topluca çağırıp görüş alışverişinde bulunun.
Parti temsilcilerinin bulunduğu bir kriz çalışma grubu oluşturun. Böyle bir yöntemi benimsediğiniz takdirde, İYİ Parti olarak bu krizin en az hasarla atlatılması için katkı sağlayacağımızı buradan kamuoyuna ifade etmek istiyorum" dedi.
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