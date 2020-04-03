İnfaz yasası için üçüncü turda da uzlaşma çıkmadı

Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre: Edinilen bilgilere göre AK Parti kurmayları teklifi önümüzdeki salı jet hızıyla yasalaştırmak için CHP'den destek istedi. CHP'liler ise teklife genel olarak karşı olmadıklarını, olumlu katkı vermek istediklerini ancak düzenlemelerin kapsamını "yeterli" bulmadıklarını dile getirdi. CHP'lilerin, suçlarının "ifade özgürlüğü" kapsamında kaldığı belirtilen, özellikle gazeteci ve akademisyenlerin de ceza indiriminden yararlanmasını isteyerek, "bu kesimleri kapsamayan düzenleme toplum vicdanında kabul görmez" mesajını verdiği öğrenildi.

53. madde uyarısı

CHP'liler teklifin 53. maddesinin 4. fıkrasındaki düzenlemelerle ilgili de çekincelerini paylaştı. Bu hükümlerin, uyuşturucu ve cinsel istismar suçlarına da "örtülü ceza indirimi" öngördüğünü belirten CHP'lilerin, bunu kabul etmediklerini aktardığı belirtildi. Denetimli serbestliği herkese bir yıl uygulamak yerine, cezanın en az yüzde 40'ının cezaevinde çekilmesini öngören düzenlemeden de vazgeçilmesi istendi. CHP kaynakları, bu düzenlemenin özellikle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunu işleyenlerin hapse girmelerinin önünü açacağını ifade etti. Talepleri değerlendiren AK Parti dün MHP, CHP, HDP ve İYİ Parti temsilcilerinin ortak katılımıyla üçüncü bir uzlaşma görüşmesi yaptı. AK Parti, "teklifin TBMM'de tartışmalara sahne olmadan yasalaşması" için destek istedi. Hassasiyetlerini tekrarlayan CHP'liler, "terör örgütü üyesi olmamakla birlikte, örgüt propagandası ya da yardım ve yataklık" suçları kapsamında kalan, "protesto gösterilerinden ya da sosyal medya paylaşımlarından" kaynaklanan suçların da ceza indirimi kapsamına alınmasını talep etti. İYİ Parti temsilcileri "haksız tahrik altında işlenen suçlar" ile "meşru müdafaa" suçlarının yarı oranındaki ceza indirimine dahil edilmesini istedi. HDP temsilcileri ise "ceza indiriminde eşitlik" teziyle terör suçlarının düzenleme kapsamına alınmasını önerdi. AK Parti-CHP arasında önceki akşam gerçekleşen görüşmede ise "erken yaşta evlilik" suçundan ceza alanlarla ilgili yasal düzenleme çalışması da gündeme geldi. CHP'lilerin, "Önce teklifi görmemiz gerekiyor. Kamu vicdanını zedeleyecek bir işin içinde olmayız" mesajını verdiği kaydedildi.