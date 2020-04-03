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MHP'nin üç kırmızı çizgisi teklife yansıdı

MHP, AK Parti ile birlikte sahiplendiği infaz teklifine üç kırmızı çizgisini yansıttı. MHP, geçtiğimiz yıl terör, kadına yönelik şiddet, cinsel suçlar ve adam öldürme suçları hariç mahkumlara şartlı ceza indirimi içeren bir yasa teklifi vermiş ancak ittifak ortağından beklenen desteği görmemesi üzerine önerisini askıya almıştı
 03 Nisan 2020 08:15
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MHP'nin üç kırmızı çizgisi teklife yansıdı

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Kovid-19 salgını sonrasında cezaevlerinin rahatlatılması amacıyla AK Parti'nin hazırladığı infaz teklifi için ittifak ortağı ile müzakereye başlayan MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin belirlediği kırmızı çizgilerini masaya koydu. MHP, ittifak ortağına üç konuda taviz veremeyeceğini belirtti ve bunları şöyle sıraladı:
1İnfaz teklifinin Bahçeli'nin askıya alındığını açıkladığı teklifle çelişmemesi.

2MHP'nin teklifindeki başta terör olmak üzere adam öldürme, kadına şiddet ve cinsel suçları kapsam dışında tutulması.

315 Temmuz hassasiyetinin gözetilmesi.

'Yansıdı ki imza verdik'

Milliyet'e konuşan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bu kırmızı çizgilerin infaz teklifine olduğu gibi yansıyıp yansımadığı konusunda, "Elbette MHP'nin hassasiyetleri teklifi yansıdı. O nedenle teklife imzamızı verdik. Bizim teklifimizden farkı, biz bir defaya mahsus şartlı ceza indirimi uygulanmasını istiyorduk. Ancak getirilen düzenlemelerdeki infaz indirimleri ve denetimli serbestlik uygulamaları kısmi olsa da bu telafi edilmeye çalışıldı" değerlendirmesini yaptı.
Teklifte infaz rejimine ilişkin önemli düzenlemeler yer aldığını belirten Akçay, teklife yönelik eleştiriler konusunda ise "Olumlu tepkiler olduğu gibi, bazı eleştiriler de var tabi... Özellikle kapsam dışındaki suçlar nedeniyle oluşan memnuniyetsizlik gözleniyor. Ama yoğunlukla memnuniyet içeriyor" diye konuştu.
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