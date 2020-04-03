MHP'nin üç kırmızı çizgisi teklife yansıdı
|03 Nisan 2020 08:15
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Milliyet'ten Önder
Yılmaz'ın haberine göre: Kovid-19 salgını sonrasında cezaevlerinin rahatlatılması
amacıyla AK Parti'nin hazırladığı infaz teklifi için ittifak ortağı ile müzakereye
başlayan MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin belirlediği kırmızı çizgilerini
masaya koydu. MHP, ittifak ortağına üç konuda taviz veremeyeceğini belirtti
ve bunları şöyle sıraladı:
1İnfaz teklifinin Bahçeli'nin askıya alındığını açıkladığı teklifle çelişmemesi.
2MHP'nin teklifindeki başta terör olmak üzere adam öldürme, kadına şiddet ve cinsel suçları kapsam dışında tutulması.
315 Temmuz hassasiyetinin gözetilmesi.
'Yansıdı ki imza verdik'
Milliyet'e konuşan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bu kırmızı çizgilerin
infaz teklifine olduğu gibi yansıyıp yansımadığı konusunda, "Elbette MHP'nin
hassasiyetleri teklifi yansıdı. O nedenle teklife imzamızı verdik. Bizim teklifimizden
farkı, biz bir defaya mahsus şartlı ceza indirimi uygulanmasını istiyorduk.
Ancak getirilen düzenlemelerdeki infaz indirimleri ve denetimli serbestlik uygulamaları
kısmi olsa da bu telafi edilmeye çalışıldı" değerlendirmesini yaptı.
Teklifte infaz rejimine ilişkin önemli düzenlemeler yer aldığını belirten Akçay, teklife yönelik eleştiriler konusunda ise "Olumlu tepkiler olduğu gibi, bazı eleştiriler de var tabi... Özellikle kapsam dışındaki suçlar nedeniyle oluşan memnuniyetsizlik gözleniyor. Ama yoğunlukla memnuniyet içeriyor" diye konuştu.
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