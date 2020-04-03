Turizm sezonuna 'bayram' olur mu?

Cnntürk canlı yayınına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, turizm sezonuna ilişkin, "Bizim öngörümüz mayıs sonuna ertelenecek, şu anki gidişat onu gösteriyor. İnşallah Ramazan Bayramı'nda tekrar turizm hareketlerinin başlayacağını görürüz. Tabii ilk hareketler iç turizmde başlayacak" dedi.

Turizmciler de benzer bir tabloyu öngörürken, yurt içinde hareketin daha hızlı başlayabileceğini, yurt dışında ise yaz ayları ortasına kadar belli bir hareket oluşmayacağını belirtiyor. Dünyadaki normalleşme ve salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte turizmde tercih edilecek ilk ülkenin Türkiye olacağına vurgu yapan turizmciler, 2021 için de pazarlamanın aynı dönemde başlatılmasını öneriyor.

İç ve dış turizm ayrımı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, sezon için mevcut tarih öngörülerinin yerli ve yabancı turist için ayrılması gerektiğini belirtirken, turizmin paydaşlarının bu beklentiyle hareket etmesi gerektiğini söyledi. Bağlıkaya, "Yurt dışından gelecek turizm hareketi açısından; mayıs sonuna kadar bu salgın sorununda bir normalleşme yaşanmazsa kayıp yılı olarak kayıtlara geçebilir. Mayıs sonu düzelmeyle birlikte, haziranda rezervasyonlar başlarsa, yurt dışından bundan sonraki üç ay turist sağlanabilir. Aksi durumda, seyahat biliyorsunuz özel ve keyifle yapılan bir durum, tatile gitme istekleri, evlerinden çıkıp başka bir yere gitmek istekleri bu travmanın ne kadar sürede geçişine bağlı olacaktır. Yurt içi açısından ise piyasanın düzelmesi yine zaman alacaktır. Belli bir süre bu yaşananlardan dolayı, bir araya gelme eğiliminde bir endişe olabilir" diye konuştu.

Pazarlama desteği

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre: Turizm açısından verilen destekler arasına yakın zamanda 'pazarlama desteği' eklenmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini anlatan Bağlıkaya, "2021 için pazarlamaya temmuzda hızla başlamamız lazım. 2021'de Türkiye olarak çok iyi bir pozisyon almalıyız. 2020'den alacağımız payı ilerleyen zaman gösterecek. 2021 pazarlama teşvikleriyle ilgili ciddi bir çalışma yapılması ve seyahat acentelerinin ellerinin rahatlatılması lazım. Evet diğer rakipler arasında en avantajlı ülke Türkiye ama seyahat edilmiyorsa ortadaki avantajın bir anlamı kalmıyor" diye konuştu.

'Tatillere denk geliyor'

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, nisan sonu öngörülen sezon açılışının mayıs sonuna alınmasını doğru bulduklarını vurgularken, hareketin haziranda başlayabileceğini söyledi. Çorabatır, "Dünyanın risk altında olduğu bir krizden bahsediyoruz. Mayıs gibi kontrol altına alınabilirse, insanlar bu stresli dönem ardından tatile ihtiyaç duyacağı için dönüşlerin hızla başlayacağını ve en önde Türkiye'nin olacağını düşünüyoruz. Zaten her yıl Rusya'dan 15 Mayıs'ta, Orta Avrupa'dan 15 Haziran'da başlayan sezonun etkisini yine bu yıl da aynı dönemlerde görebiliriz" dedi.

'Gerekli tedbirler alınıyor'

Bakan Mehmet Ersoy, sektördeki çalışanlar için ise 'Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuru yapılmasını önerirken, "İşletmeler personelini çağırsın ve programdan yararlandırsın" ifadesini kullandı.

TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, sektörün pek çok krizi elbirliği ile atlattığına vurgu yaparken, "Bu sorunu da birlikte atlatacağımıza inanıyoruz. Bu kapsamda süreç iyi yönetiliyor. Gerekli tüm destekler Bakan Mehmet Ersoy öncülüğünde bizlere sağlanıyor. Otelciler olarak bizler de her türlü hazırlık, hijyen çalışmaları, personelimizle en iyi şartları sağlar durumdayız" dedi.