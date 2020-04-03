Artık 'Ateşin var mı, öksürüğün var mı, solunum sıkıntın var mı' sorularından birine bile verilecek 'Evet' yanıtı koronavirüs şüphesi olarak ele alınacak. Tek soruya 'Evet' diyene test yapılacak.

Sağlık Bakanlığı, 'Yeni Olası COVID-19 Vaka Sorgulama Kılavuzu' hazırladı. Kılavuzda, test uygulanacak olası vakalarla ilgili şu detaylara yer verildi:

3 TEMEL SORU SORULACAK

"COVID-19 Vaka Algoritması'na uygun şekilde (önlük, tıbbi maske, yüz koruyucu veya gözlük) giyimli bir sağlık personeli tarafından triaj yapılır. İlk etapta kişiye 'Ateşiniz veya ateş öykünüz var mı', 'Öksürüğünüz var mı', 'Solunum sıkıntınız var mı' soruları yöneltilir. Sorulardan herhangi birisine verilen yanıt 'Evet' ise hastaya maske takılır ve COVID-19 için ayrılmış alana yönlendirilir.

TÜMÜ HAYIRSA 4 SORU DAHA

Mililyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre: Soruların tümüne verilen yanıt 'hayır' ise hastaya 'Son 14 gün içinde yurtdışında bulundunuz mu', 'Son 14 gün içinde ev halkından birisi yurtdışından geldi mi', 'Son 14 gün içinde yakınlarınızdan herhangi birisi solunum yolu hastalığı nedeni ile hastaneye yattı mı', 'Son 14 gün içinde yakınlarınızdan COVID-19 hastalığı tanısı olan birisi oldu mu' soruları yöneltilir. Herhangi birisine 'Evet' cevabı verilirse risk olduğu için hastaya maske takılır ve COVID-19 için ayrılmış alana yönlendirilir. 7 soruya da verilen yanıt 'Hayır' ise kişi düşük riskli olarak kabul edilir ve şikayeti yönünde değerlendirilmek üzere ilgili bölüme yönlendirilir."