Denetim altındaki hükümlüler 'online' takip edilecek
|03 Nisan 2020 08:39
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İNFAZ düzenlemesine konulan maddeyle, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında evlerinde izinli sayılacak açık cezaevi mahkümlarının ev kuralları özel olarak belirlendi. Sayıları 45 bini aşacak olan bu hükümlüler için sistem şöyle işleyecek: Ağır suçlu olan mahkümlara elektronik kelepçe takılacak. Ayrıca hükümlüler günün belli saatlerinde, evde olduklarına dair görüntü ve video çekip gönderecek. Cezaevi yönetimi, mahkümun verdiği irtibat numarasından arayıp kontrol edecek. Polis ve jandarma da belli aralıklarla eve gidip kontrol yapacak.
Ev hapsine özel takip
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre: Teklifte konulan "Bu izleme, rızası alınmak koşuluyla hükümlüye ait elektronik cihazlar kullanılmak suretiyle de yapılabilir" hükmü, cezasını ev hapsinde çekecek mahkümların cep telefonundan takibine olanak sağlayacak.
Bu hüküm kapsamında, mahkümlar bir irtibat numarası verecek ve kullandıkları bu numaraya program yüklenecek. Bu uygulama üzerinden sürekli kontrol etme olanağı olacak. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü uzmanları bilgisayarlarla bu takibi yapacak. Hükümlülerin göndereceği fotoğrafın eski ya da montaj mı, gerçek mi olduğu saptanacak. Sistemi yanıltmayacak şekilde yazılım geliştirildiği bilgisi verildi.
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