İstanbul'da 18 yaş altına sokağa çıkma yasağı geliyor

Türkiye'de Kovid-19 tespit edilen vakaların yüzde 60'ının İstanbul'da bulunması nedeniyle Bilim Kurulu'nun da önerileri doğrultusunda İçişleri Bakanlığı bir dizi önlemi daha devreye sokmaya hazırlanıyor.

İstanbul'da toplu ulaşım seferlerinin de azlığının etkisiyle izolasyon kurallarına tam olarak uyulamıyor. Yapılan değerlendirmelere göre alınan önlemlere en iyi uyan, izolasyonu sağlayan il Ankara oldu. Önümüzdeki günlerdeki değerlendirme sonucu gerek görülürse İstanbul'da özel araçlar ile seyahat tamamen kısıtlanacak. Alınması planlanan yeni kararlar şöyle:

* İstanbul'da denetimlerle özel araçlar dışında vatandaşların keyfi dolaşacağı alan kalmadı.

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma araçlarında seferleri yeterli sayıda tutmaması izolasyonda büyük sıkıntı yaratıyor. Sefer sayıları arttırılacak.

* İstanbul'a giriş çıkışların kısıtlanması olumlu sonuçları gelmeye başladı. Bir kaç gün içindeki sonuçlara bakıldıktan sonra gerekirse özel araçlar ile şehir dışına çıkışlar ve girişler tümden yasaklanabilecek. Sadece, Çerkezköy, Gebze gibi yerlerde çalışmaya gidenler için özel izin belgesi verilecek.

* Şu anda İstanbul'un yüzde 85'i seyahat yapamıyor. Seyahat izni için 100 binin üzerinde başvuru geldi. Ölüm ve hastalık dışında kimseye izin verilmediği belirtildi.

* İstanbul'da yayılmanın önlenmesi için 65 yaş ve üstü olan sokağa çıkma yasağı yaşının 60 çekilmesi planlanıyor. Virüs kaptığı halde hastalık belirtileri göstermeyen 18 yaş ve altı grup için de sokağa çıkma yasağı getirilmesi planlanıyor. Bu uygulamanın Türkiye geneline yayılması üzerinde de duruluyor.

* Virüsün yayılmasını önlemek için muhtarlar da devreye sokuldu. Muhtarlara "Mahalle ya da köye şehir dışından gelenleri bildirin" denildi. Bu kişiler karantinaya alınacak.

Zübeyde Yalçın