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Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Van'da saat 8.44'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem 13 kilometre derinlikte gerçekleşti.
 03 Nisan 2020 08:54
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Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Van'da saat 8.44'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem 13 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Memurlar.Net
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