Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem
Van'da saat 8.44'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem 13 kilometre derinlikte gerçekleşti.
|03 Nisan 2020 08:54
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Van'da saat 8.44'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem 13 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM: Vanın Tuşba ilçesinde saat 8.44te 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.A F A D (@AFADBaskanlik) April 3, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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