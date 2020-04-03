İstanbul'da ilaç firmasından sağlık çalışanlarına kahvaltı
|03 Nisan 2020 09:07
|Yazdır
İstanbul'da bir ilaç firması tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına kahvaltı kumanyası dağıtıldı.
Biofarma İlaç, sağlık çalışanlarına destek vermek için Dr. Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişlerinde içerisinde kahvaltılık ürünler bulunan kumanyaları dağıttı.
Özel gıda araçlarındaki özel kıyafetli görevliler sosyal mesafe kuralları içinde hastanelerde görev yapan doktor, hemşire, hasta bakıcı, idari personel ve temizlik personeline kahvaltılıktan oluşan gıda kutularını ulaştırdı.
Firma yetkilileri, ülkede ve dünyada etkisini gösteren kovid pandemisi ile mücadelede, gece gündüz demeden özveriyle çalışmalarını sürdüren sağlık personelinin motivasyonuna ve moraline bir parça katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Uçaklarını satışa çıkaran THK, taşınmaz satacak
03 Nisan 2020 09:47
|Turizm sezonuna 'bayram' olur mu?
03 Nisan 2020 08:17
|THY'den iptal seferlerin bilet iadeleri hakkında açıklama
02 Nisan 2020 17:56
|Koronavirüs taksi plakası sahipleri ve şoförleri de vurdu
02 Nisan 2020 11:32
|İstanbul'da ekmek satışları yüzde 35 düştü
02 Nisan 2020 11:13
|THK 11 uçağını satışa çıkardı
02 Nisan 2020 10:47
|PTT'den 'sosyal mesafe' uyarısı
01 Nisan 2020 18:45
|Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun CMO'su Talin Yıldız oldu
01 Nisan 2020 16:44
|ÇAYKUR'dan 'koronavirüs' haberleriyle ilgili suç duyurusu
01 Nisan 2020 16:32
|Halkbank'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 56 milyon TL destek
01 Nisan 2020 15:44