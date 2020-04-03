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İstanbul'da ilaç firmasından sağlık çalışanlarına kahvaltı

İstanbul'da bir ilaç firması tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına kahvaltı kumanyası dağıtıldı.
 03 Nisan 2020 09:07
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İstanbul'da ilaç firmasından sağlık çalışanlarına kahvaltı

İstanbul'da bir ilaç firması tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına kahvaltı kumanyası dağıtıldı.

Biofarma İlaç, sağlık çalışanlarına destek vermek için Dr. Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişlerinde içerisinde kahvaltılık ürünler bulunan kumanyaları dağıttı.

Özel gıda araçlarındaki özel kıyafetli görevliler sosyal mesafe kuralları içinde hastanelerde görev yapan doktor, hemşire, hasta bakıcı, idari personel ve temizlik personeline kahvaltılıktan oluşan gıda kutularını ulaştırdı.

Firma yetkilileri, ülkede ve dünyada etkisini gösteren kovid pandemisi ile mücadelede, gece gündüz demeden özveriyle çalışmalarını sürdüren sağlık personelinin motivasyonuna ve moraline bir parça katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.
Anadolu Ajansı
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